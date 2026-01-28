Sora Enel si aggiudica gara consip per illuminazione pubblica Verranno installate anche nuove telecamere

A Sora, Enel ha vinto la gara di Consip per gestire l’illuminazione pubblica. Il Comune ha deciso di affidarsi all’azienda per migliorare l’illuminazione in città. Verranno installate anche nuove telecamere di sorveglianza lungo le strade. La firma ufficiale è arrivata dopo la partecipazione alla procedura SuMEPA. Ora si lavora per rendere le luci più efficienti e sicure.

Al via a Sora il nuovo progetto di illuminazione pubblica targato Enel. Il Comune ha aderito, tramite procedura SuMEPA, al progetto proposto da Enel per la gestione della pubblica illuminazione su tutto il territorio. L'adesione consente di raggiungere un risultato molto importante: rientrare nel sistema Consip, ovvero nel mercato tutelato e regolato da norme nazionali, che garantisce alle pubbliche amministrazioni condizioni tecniche ed economiche particolarmente vantaggiose. I tecnici della società elettrica hanno già completato il monitoraggio di tutta la rete comunale, un'analisi preliminare fondamentale per pianificare al meglio i lavori.

