Sicurezza fiducia domani | il governo blindata il decreto senza emendamenti

Il governo ha deciso di mantenere il decreto sulla sicurezza senza apportare modifiche, evitando l’introduzione di emendamenti. La discussione si è svolta in un incontro tra il Capo dello Stato e il rappresentante del Ministero della Giustizia. La decisione è arrivata dopo il confronto tra le parti, segnando una fase chiave per il provvedimento. Nessuna variazione è stata annunciata prima dell’approdo in Parlamento.

Il provvedimento sulla sicurezza affronta una fase decisiva dopo il confronto avvenuto al Colle tra il Presidente Mattarella e il sottosegretario alla Giustizia Mantovano. Il testo si prepara ora per la discussione in Aula, con la conferma della linea del governo che punta a un voto di fiducia previsto per la giornata di domani. La dinamica parlamentare ha subito una brusca accelerazione dopo le interlocuzioni istituzionali, portando a una drastica riduzione della portata originaria del decreto. Nello specifico, è stata definitivamente esclusa la possibilità di inserire un emendamento relativo all’incentivo economico di 615 euro destinato agli avvocati che gestiscono le pratiche di rimpatrio volontario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza, fiducia domani: il governo blindata il decreto senza emendamenti Notizie correlate Meloni a Torino: “Domani riunione di governo, valutiamo il decreto sicurezza”ABBONATI A DAYITALIANEWS La premier incontra le forze dell’ordine dopo gli scontri al corteo pro Askatasuna La presidente del Consiglio Giorgia... Dl Sicurezza, le opposizioni scatenano il caos. Meloni: "Nessun pasticcio". Il governo porrà la fiducia, domani il votoDopo i rilievi sulla norma sui rimpatri e il dialogo con il Quirinale, il governo tira dritto sul decreto sicurezza e si appresta a porre fine alle... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Decreto Sicurezza oggi alla Camera con la fiducia. Seduta fiume fino a notte fonda ma nessuna modifica nonostante l'altolà del Quirinale; Da domani in aula scontro su dl Sicurezza. Cdx punta a modifiche senza fiducia; Il dl Sicurezza va di corsa e rischia per l’ostruzionismo; Decreto Sicurezza, Mantovano al Colle: dubbi sulla firma a causa del premio sui rimpatri. Decreto sicurezza, domani voto di fiducia. Meloni: Nessun pasticcio, norma rimpatri rimane. Protesta delle opposizioni in aulaLa premier: Trasformiamo rilievi Colle in provvedimento ad hoc. Il ministro Piantedosi: La Commissione Europea ha incoraggiato e sostenuto l'attuazione dei rimpatri volontari assistiti Sono fissat ... adnkronos.com Decreto Sicurezza, governo pone la fiducia: su rimpatri e remigrazione centrodestra insegue VannacciIl governo pone la fiducia sul decreto Sicurezza, che verrà votata domani. Ma il caos creato dalla norma sui rimpatri, bloccata dai rilievi del Quirinale, non si è ancora risolto: domani dovrebbe arri ... fanpage.it La Giunta comunale ha aperto la strada, approvando la risoluzione contrattuale. Si chiude così una vicenda che per anni ha tenuto bloccato un cantiere strategico per la comunità e per la sicurezza dei nostri bambini facebook Caos alla Camera sul decreto sicurezza: Aula sospesa e scontro totale x.com