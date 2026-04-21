Sicurezza fiducia domani | il governo blindata il decreto senza emendamenti

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha deciso di mantenere il decreto sulla sicurezza senza apportare modifiche, evitando l’introduzione di emendamenti. La discussione si è svolta in un incontro tra il Capo dello Stato e il rappresentante del Ministero della Giustizia. La decisione è arrivata dopo il confronto tra le parti, segnando una fase chiave per il provvedimento. Nessuna variazione è stata annunciata prima dell’approdo in Parlamento.

Il provvedimento sulla sicurezza affronta una fase decisiva dopo il confronto avvenuto al Colle tra il Presidente Mattarella e il sottosegretario alla Giustizia Mantovano. Il testo si prepara ora per la discussione in Aula, con la conferma della linea del governo che punta a un voto di fiducia previsto per la giornata di domani. La dinamica parlamentare ha subito una brusca accelerazione dopo le interlocuzioni istituzionali, portando a una drastica riduzione della portata originaria del decreto. Nello specifico, è stata definitivamente esclusa la possibilità di inserire un emendamento relativo all’incentivo economico di 615 euro destinato agli avvocati che gestiscono le pratiche di rimpatrio volontario.🔗 Leggi su Ameve.eu

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