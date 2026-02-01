Meloni a Torino | Domani riunione di governo valutiamo il decreto sicurezza

La premier Giorgia Meloni si trova a Torino, dove ha incontrato le forze dell’ordine dopo gli scontri al corteo pro Askatasuna. Domani è prevista una riunione di governo per valutare il decreto sicurezza. Meloni ha parlato con i rappresentanti delle forze dell’ordine, annunciando che si discuterà di misure più dure per garantire l’ordine pubblico. La situazione rimane tesa, ma il governo sta lavorando per trovare una soluzione rapida.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata a Torino per incontrare gli agenti e i militari rimasti feriti negli scontri avvenuti durante il corteo pro Askatasuna. La visita si è svolta all' ospedale Molinette ed è durata circa dieci minuti, durante i quali la premier ha portato personalmente la solidarietà del Governo. Riunione di governo e nuove misure per l'ordine pubblico. Attraverso un messaggio sui social, Meloni ha annunciato di aver convocato una riunione di governo per domani mattina, 2 febbraio, con l'obiettivo di affrontare le minacce all'ordine pubblico emerse negli ultimi giorni e di valutare possibili interventi sul decreto sicurezza.

