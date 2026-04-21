Dl Sicurezza le opposizioni scatenano il caos Meloni | Nessun pasticcio Il governo porrà la fiducia domani il voto

Il decreto sicurezza è al centro di un acceso dibattito parlamentare, con le opposizioni che hanno protestato duramente contro alcune disposizioni, in particolare quelle sui rimpatri. Dopo le tensioni sorte in Parlamento e i rilievi del Quirinale, il governo ha deciso di mettere la fiducia sul provvedimento, che sarà sottoposto a voto domani. La premier ha affermato che non ci sono errori o pasticci nel testo.

Dopo i rilievi sulla norma sui rimpatri e il dialogo con il Quirinale, il governo tira dritto sul decreto sicurezza e si appresta a porre fine alle polemiche della sinistra. Che però continuano, con gli esponenti delle opposizioni che sono arrivati a occupare i banchi del governo alla Camera "Sul decreto sicurezza c'è un consiglio dei ministri oggi pomeriggio e uno domani. Si trovano sempre le soluzioni", ha tagliato corto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'apertura del Salone del Mobile. "Il provvedimento verrà approvato così com'è", aggiunge il deputato e responsabile organizzativo di FdI Giovanni Donzelli, "Poi vedremo se ci sono aggiustamenti tecnici" Meloni: "Nessun pasticcio".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dl Sicurezza, le opposizioni scatenano il caos. Meloni: "Nessun pasticcio". Il governo porrà la fiducia, domani il voto Notizie correlate Dl Sicurezza, le opposizioni scatenano il caos. Meloni: "Nessun pasticcio". Salvini: "Rilievi del Colle? Non mi stupisco più di nulla"Dopo i rilievi sulla norma sui rimpatri e il dialogo con il Quirinale, il governo tira dritto sul decreto sicurezza e si appresta a porre fine alle... Dl Sicurezza, le opposizioni scatena il caos. Meloni: "Nessun pasticcio". Salvini: "Rilievi del Colle? Non mi stupisco più di nulla"Dopo i rilievi sulla norma sui rimpatri e il dialogo con il Quirinale, il governo tira dritto sul decreto sicurezza e si appresta a porre fine alle... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dl sicurezza, approvato in Senato. Frizioni nella maggioranza, opposizioni protestano: zero diritti; Il dl Sicurezza va di corsa e rischia per l’ostruzionismo; Dl Sicurezza: via libera del Senato, ora passa alla Camera. Le opposizioni: Tempi inaccettabili; Approvato il dl Sicurezza, proteste delle opposizioni contro il Governo Meloni. Dl Sicurezza, le opposizioni scatenano il caos. Meloni: Nessun pasticcio. Salvini: Rilievi del Colle? Non mi stupisco più di nullaDue cdm per mettere a tacere le polemiche. Ma le opposizioni occupano i banchi del governo. Salvini: Rilievi del Colle? Non mi stupisco più di nulla ... msn.com Governo Meloni, opposizioni occupano i banchi dell’esecutivo contro dl Sicurezza. Meloni: Norma di buon senso, faremo decreto ad hoc: news in direttaLe notizie dell’ultima ora sul governo Meloni dopo lo stop di Mattarella al decreto Sicurezza. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo dopo i risultati del Referendum. Il provvedimento ... fanpage.it Sicurezza stradale, Valditara: “Educazione civica al volante, nelle scuole percorsi per maturità e consapevolezza”. https://www.orizzontescuola.it/sicurezza-stradale-valditara-educazione-civica-al-volante-nelle-scuole-percorsi-per-maturita-e-consapevolezza/ facebook Meloni: "Il dl sicurezza non e' un pasticcio, trasformeremo i rilievi in un provvedimento ad hoc". "Non c'erano i margini di tempo per inserire emendamento col dl in fase di conversione". #ANSA x.com