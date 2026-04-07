Incidente in cantiere a Camastra | crolla un cestello quattro operai feriti

Quattro operai sono rimasti feriti questa mattina in un cantiere edile di Camastra, dopo che un cestello ha subito un crollo. Due di loro si trovano in condizioni gravi, mentre gli altri sono stati soccorsi sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Mattinata di paura a Camastra, dove un incidente in un cantiere edile ha provocato il ferimento di quattro operai, due dei quali in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto in via Giovanni XXIII all’interno di un’abitazione privata interessata da lavori di ristrutturazione. Secondo una prima ricostruzione, tre lavoratori stavano operando in quota, a circa tre o quattro metri di altezza, all’interno del cestello di un sollevatore telescopico. All’improvviso, per cause ancora da accertare, la struttura si è sganciata precipitando al suolo. Nella caduta è rimasto ferito anche l’operaio che si trovava alla guida del mezzo. L’allarme è stato immediato: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, diverse ambulanze del 118 e i carabinieri delle stazioni di Camastra e Naro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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