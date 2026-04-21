Dopo lo scontro con il presidente della Repubblica, il governo ha confermato l’approvazione del decreto sicurezza senza modifiche significative, nonostante i rilievi tecnici avanzati dal Quirinale e dagli esperti legali. La premier ha commentato pubblicamente la posizione del governo, ribadendo l’intenzione di proseguire con l’attuazione delle misure previste. La tensione tra le istituzioni resta alta in un contesto di discussioni sulla sicurezza e sui rimpatri.

Il decreto sicurezza va avanti senza arretramenti nella sostanza, anche dopo i rilievi tecnici arrivati dal Quirinale e dagli ambienti legali. A chiarire la linea è direttamente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che rivendica la scelta del governo e annuncia un percorso alternativo per superare gli ostacoli procedurali. “Non considero un pasticcio quello che è accaduto”, spiega, sottolineando che il lavoro è stato fatto “raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati”. Il punto, però, è politico prima ancora che tecnico. “Trasformeremo quei rilievi in un procedimento ad hoc”, aggiunge Meloni, chiarendo che la modifica non nasce da un ripensamento ma da una necessità di tempi: “Non c’erano margini sulla conversione del decreto per approvare la norma”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sicurezza e rimpatri, Meloni parla dopo lo scontro con Mattarella ed è ancora tensione

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