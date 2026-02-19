San Jacopino | via all’assemblea pubblica dedicata alla scarsa sicurezza nel quartiere

San Jacopino ha organizzato un’assemblea pubblica per discutere della crescente insicurezza nel quartiere. La causa principale è l’aumento di atti vandalici, scippi e bivacchi notturni, che preoccupano residenti e commercianti. La riunione mira a trovare soluzioni concrete per combattere questi problemi, coinvolgendo cittadini e forze dell’ordine. Molti abitanti si sono già lamentati di auto danneggiate e negozi svaligiati negli ultimi mesi. L’appuntamento si svolge questa sera, con l’obiettivo di affrontare insieme le sfide quotidiane.

Firenze, 19 febbraio 2026 – Un’ assemblea pubblica dedicata al tema della sicurezza nel quartiere di San Jacopino, area purtroppo da tanto tempo bersagliata da balordi di ogni tipo: tra spaccate alle auto e alle vetrine dei negozi, scippi, spaccio di droga e bivacchi molesti, i residenti sono sempre più esasperati. Si annuncia dunque molto partecipato l’incontro promosso dal comitato Cittadini Attivi San Jacopino, in programma lunedì 23 febbraio alle 21,15 al circolo Pescetti, in via Vincenzo Bellini 14. L’appuntamento, spiega Simone Gianfaldoni, si inserisce in un percorso di confronto già avviato negli anni scorsi ed è diventato ormai un momento annuale voluto dalla cittadinanza, con l’obiettivo di affrontare in modo condiviso le principali criticità del territorio e individuare possibili soluzioni attraverso il dialogo con le istituzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Jacopino: via all’assemblea pubblica dedicata alla (scarsa) sicurezza nel quartiere Leggi anche: Sicurezza, i residenti di San Jacopino scendono in piazza insieme agli altri quartieri \ VIDEO Giardina Gallotti, alla vigilia del Carnevale torna l’illuminazione pubblica nel quartiereQuesta mattina, nel quartiere di Giardina Gallotti, è tornata l’illuminazione pubblica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spaccate, scippi e spaccio in aumento. Da Firenze (San Jacopino) arriva un altro appello alle istituzioni; Spaccate scippi e spaccio in aumento Da Firenze San Jacopino arriva un altro appello alle istituzioni. San Jacopino, attività nel mirino dei ladri: cinque colpi in una settimanaFirenze, 18 luglio 2023 - Le immagini sono chiare: un uomo, con il volto appena coperto da un cappellino e lo zaino sulle spalle, è entrato all'interno della pizzeria Senza Nome di via Doni ed è ... lanazione.it San Jacopino, delinquenti scatenati: Almeno 20 macchine spaccate in 10 giorniFirenze, 22 dicembre 2025 – Auto con i vetri in frantumi, con tanto di coltelli infilzati nelle guarnizioni, e abitacoli razziati in tutta tranquillità dai delinquenti, che poi buttano parte del ... lanazione.it tessa nicchi (@tessanicchi) on X x.com