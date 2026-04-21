Sicilia via libera ai fondi post-Harry | addio al vincolo del DURC

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento che elimina il vincolo del DURC per l’accesso ai fondi destinati alla Sicilia a seguito del passaggio del ciclone Harry. La modifica riguarda le condizioni richieste ai soggetti che vogliono ottenere gli aiuti e mette fine al confronto tra il governo centrale e la Regione. La decisione permette ora di semplificare le procedure per le richieste di finanziamenti nella regione.

La Camera dei deputati ha dato il via libera all’emendamento che risolve il conflitto tra il governo nazionale e la Regione Siciliana riguardo ai requisiti per l’accesso agli aiuti dopo il passaggio del ciclone Harry. La nuova normativa approvata a Roma permette alle imprese colpite dal maltempo di ricevere i fondi senza dover rispettare l’obbligo del DURC, superando così le precedenti divergenze burocratiche che minacciavano la fluidità degli interventi economici nelle zone costiere. Sblocchi burocratici e continuità per il comparto balneare. Il superamento dell’impugnativa mossa dal Consiglio dei ministri sulla norma regionale rappresenta un punto di svolta per la gestione dell’emergenza climatica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, via libera ai fondi post-Harry: addio al vincolo del DURC Notizie correlate Bordighera, via Napoli: via libera ai fondi per la scuola post-incendioIl percorso burocratico per sbloccare le risorse necessarie al restauro della scuola di via Napoli a Bordighera è ufficialmente terminato. Aiuti post ciclone Harry, attacco dei parlamentari: “Stop ai fondi scelta grave e incomprensibile”I rappresentanti siciliani del M5Stelle chiedono lo sblocco immediato delle risorse e criticano ritardi e burocrazia: “Comunità in ginocchio, non... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nuovo ospedale di Siracusa, c'è il via libera del Mef. Schifani: Passaggio decisivo; Sanità in Sicilia, via libera a oltre 17,5 milioni di euro per le indennità di Pronto Soccorso; Regione Siciliana, via libera al piano assunzionale Sas: stabilizzazioni e più ore per oltre 2mila lavoratori; Giunta regionale, al via il piano delle stabilizzazioni per 2mila lavoratori. Edilizia scolastica in Sicilia: via libera a mutuo da 1,5 milioni per completare 21 interventiLa giunta regionale, su proposta dell’assessorato all’Istruzione, ha autorizzato l’accensione di un prestito con Cassa Depositi e Prestiti per accelerare i lavori già finanziati dal Ministero. Nessun ... orizzontescuola.it Sicilia. Fondi Ue, 270 milioni per le coalizioni di comuni: via libera a Siru e Isole minoriProsegue l’iter per la realizzazione dei progetti relativi alle coalizioni di comuni Siru e Isole minori, nell’ambito delle politiche territoriali Fesr 21-27. La giunta regionale, su proposta del ... libertasicilia.it BORSE DI STUDIO, LA REGIONE COPRE IL 100%: FONDI GARANTITI A TUTTI GLI STUDENTI IDONEI Per il secondo anno consecutivo la Regione Siciliana assicura la copertura totale delle borse di studio universitarie, garantendo il sostegno anche agli stu - facebook.com facebook Decreto graduatoria rettificata classe di concorso A045 Regione Sicilia GM18 – 21 aprile 2026 x.com