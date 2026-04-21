Sicilia nuovi 116 contratti | la macchina regionale riparte

Nella sede dell’assessorato della Funzione pubblica, il presidente ha annunciato l’assunzione di 116 nuovi dipendenti con contratti a tempo indeterminato. Questa operazione segna un passo importante nel settore pubblico regionale, con l’obiettivo di rafforzare l’organico e migliorare l’efficienza dei servizi. La firma degli atti è stata ufficializzata durante una cerimonia alla presenza delle autorità competenti.

Presso la sede dell’assessorato della Funzione pubblica, il presidente Schifani ha ufficializzato l’ingresso in servizio di 116 nuovi dipendenti con contratti a tempo indeterminato. L’atto segna un momento di svolta per l’amministrazione regionale, che vede l’integrazione di profili tecnici e amministrativi selezionati attraverso diverse procedure concorsuali. Il nuovo organico si compone di 42 funzionari specializzati in ambito economico-finanziario e di 15 esperti dedicati al controllo di gestione, entrambi scelti tramite il concorso tenutosi nel 2025. A questi si aggiunge il rinnovo di 59 posizioni derivanti dalla procedura del 2022, che prevede l’impiego di 10 assistenti presso i centri per l’impiego e di 49 funzionari destinati a potenziare le attività degli uffici amministrativi nei vari dipartimenti regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, nuovi 116 contratti: la macchina regionale riparte Notizie correlate Firmati 116 contratti a tempo indeterminato. Schifani ai nuovi assunti: «La vostra missione è contribuire alla crescita della Sicilia»Sono stati firmati questa mattina nella sede dell'assessorato regionale della Funzione Pubblica, a Palermo, alla presenza del presidente della... La Regione torna ad assumere con 116 contratti, Schifani ai giovani funzionari: “Costruite il futuro della Sicilia”Ingresso di nuovo personale nella pubblica amministrazione regionale con la firma di 116 contratti a tempo indeterminato nella sede dell’assessorato... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Cisl Fp Sicilia, due giorni di formazione sul nuovo contratto. Firmati 116 contratti a tempo indeterminato. Schifani ai nuovi assunti: «La vostra missione è contribuire alla crescita della Sicilia»Sono stati firmati questa mattina nella sede dell'assessorato regionale della Funzione Pubblica, a Palermo, alla presenza del presidente della Regione Renato ... gazzettadelsud.it Regione siciliana: firmati 116 contratti di lavoro a tempo indeterminatoSono stati firmati questa mattina nella sede dell'assessorato regionale della Funzione Pubblica, a Palermo, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani, i contratti di lavoro a tempo in ... catania.liveuniversity.it