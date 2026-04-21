La Regione torna ad assumere con 116 contratti Schifani ai giovani funzionari | Costruite il futuro della Sicilia

La Regione ha firmato 116 contratti a tempo indeterminato per il personale della pubblica amministrazione regionale. L’evento si è svolto presso l’assessorato della Funzione pubblica e ha visto la partecipazione del presidente regionale. Questa operazione rappresenta un incremento delle assunzioni nella pubblica amministrazione e mira a rafforzare l’organico regionale. Schifani ha rivolto un messaggio ai giovani funzionari presenti all’evento.

Ingresso di nuovo personale nella pubblica amministrazione regionale con la firma di 116 contratti a tempo indeterminato nella sede dell’assessorato della Funzione pubblica, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani. Le assunzioni riguardano 42 funzionari economico-finanziari e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Sicilia: Rinnovo contratti regionali per un milione di dipendenti, Schifani guarda al futuro del personale pubblico.La Regione Siciliana ha siglato un nuovo contratto per i propri dipendenti, un accordo che interessa oltre un milione di lavoratori pubblici... Regione stanzia 8,3 milioni per l'alta formazione accademica, Schifani: "Invogliamo i giovani a restare in Sicilia"Impegno della Regione Siciliana a sostegno dell’alta formazione universitaria e dei giovani talenti: stanziati oltre 8,3 milioni di euro del Fse+... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Guida Michelin torna a essere presentata al Teatro Municipale; Ungheria: Ue torna a 27, Trump e Putin perdono loro fedele alleato; Domani torna a riunirsi il Consiglio Regionale; Fvg Pride 2026: la manifestazione regionale torna a Udine sabato 26 settembre 2026. Torna ad Assisi il World tourism eventTorna ad Assisi il World tourism event, evento dedicato alla valorizzazione e alla promozione turistica dei beni patrimonio mondiale Unesco. Con la diciassettesima edizione che si svolgerà il 24 e 25 ... ansa.it La Puglia torna protagonista con la 62ª edizione del Torneo delle RegioniTORINO - La Puglia torna ad essere protagonista del calcio giovanile nazionale con la presentazione ufficiale della 62ª edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a 11, la più antica e prestigiosa ... tuttosport.com Maltempo Russia, torna l'inverno nella regione dell'Amur: decine di incidenti sulle strade di Svobodny | FOTO e VIDEO facebook