Nella giornata del 20 aprile, il Monastero dei Benedettini a Catania ha ospitato un confronto tecnico dedicato alla nuova legge urbanistica siciliana. L’obiettivo è aggiornare le norme edilizie per rispondere alle mutate condizioni climatiche della regione. La discussione ha coinvolto esperti e rappresentanti istituzionali, che hanno esaminato le proposte e le modifiche necessarie per adattare il territorio alle nuove sfide ambientali.

Le mura del Monastero dei Benedettini a Catania hanno fatto da cornice, nella giornata di ieri 20 aprile, a un confronto tecnico e che punta a riscrivere le regole dell’urbanistica siciliana per far fronte alle nuove sfide climatiche. Al centro della discussione, promossa da una coalizione di ordini professionali e istituzioni, il nuovo disegno di legge regionale sulla rigenerazione urbana, concepito per trasformare la gestione del territorio in un modello di adattamento attivo contro le pressioni ambientali. L’incontro ha la partecipazione di una vasta platea di esperti: dall’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti PPC di Catania al Collegio dei Geometri, fino ai rappresentanti dell’Ance Catania, dell’Università di Catania e degli ordini di Avvocati e Geologi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, nuova legge urbanistica: la sfida contro il clima estremo

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