Esondazione del Salso l’allarme di Cambiano | Tra clima estremo e inerzia burocratica la Sicilia resta esposta

A Cambiano, in Sicilia, si alza di nuovo l’allarme per l’esondazione del Salso. La pioggia intensa ha provocato l’allerta, ma i problemi restano. Le autorità segnalano che, tra il maltempo e la burocrazia lenta, le zone più a rischio sono ancora vulnerabili. La regione si trova di fronte a una sfida complicata, tra eventi climatici sempre più estremi e pratiche amministrative che non seguono i tempi. La situazione resta tesa, mentre i residenti si preparano a eventuali nuove emergenze.

“Sicilia fragile, tra clima estremo e territori abbandonati: la pioggia corre veloce, ma la burocrazia resta ferma”. È con queste parole che Angelo Cambiano, esponente del Movimento 5 stelle, torna a puntare i riflettori sulla situazione del fiume Salso e sul rischio idrogeologico che incombe su.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Salso River Bonifica del sito Omnia ferma, Cambiano: "Due anni di inerzia inaccettabile" Dopo due anni di inattività, la bonifica del sito Omnia a Cambiano è ancora ferma. Il mondo nel 2050, la “non profezia” di Nature tra intelligenze artificiali, clima estremo e nuove frontiere Il 2050 rappresenta un orizzonte di possibilità e sfide, non una previsione certa. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Salso River Argomenti discussi: Ciclone Harry: il fiume Salso si è alzato di 3 metri, determinanti le prossime ore; Il ciclone Harry flagella la Sicilia. Ad Agrigento il picco della violenza previsto in serata; Maltempo, lunedì al via i lavori al porto di Stromboli; Maltempo, Protezione civile regionale attiva stato di preallerta. Schifani: Collaborazione per ridurre danni e disagi. Niguarda, rabbia dopo l’esondazione: tutto come due anni fa. L’unica nota positiva? La solidarietà dei milanesiMilano, 24 settembre 2025 – Cumuli di fango. Rami e foglie ai bordi delle strade. Cantine piene di melma. Il giorno dopo l’esondazione del Seveso questo è il panorama nel quartiere Niguarda. Con scope ... ilgiorno.it Maltempo, a Milano l'esondazione del Seveso è durata 9 ore(ANSA) - MILANO, 23 SET - E' durata 9 ore, dalle 10 del mattino, l'esondazione del Seveso che ieri, a causa della pioggia, ha allagato i quartieri Niguarda e Isola di Milano. Lo ha spiegato ... notizie.tiscali.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.