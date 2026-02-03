Alla scoperta dei tesori sommersi della nave oneraria che giace al largo di Gallipoli

Durante un normale controllo in mare, le forze della Guardia di Finanza hanno scoperto un tesoro sommerso al largo di Gallipoli. Le pattuglie hanno usato strumenti moderni per monitorare il fondale e hanno rilevato un’anomalia che si è rivelata essere il relitto di una nave oneraria. La scoperta ha sorpreso tutti e ora si cerca di capire meglio cosa si nasconda sotto le onde.

L’inaspettata scoperta è avvenuta nel corso delle normali attività di controllo in mare condotte dalla guardia di finanza con l’uso delle più recenti e sofisticate strumentazioni di bordo, che hanno rilevato la presenza di un’anomalia sul fondale.Qui l’articolo.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

