Caccia ai tombaroli | 46 tesori archeologici tornano in Italia

Oggi a Cosenza si è conclusa un'operazione di tutela culturale che ha portato alla consegna di 46 reperti archeologici al Direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari. L'evento si è svolto presso la Sala Leone di Palazzo Arnone e rappresenta il risultato di un’attività di contrasto al traffico illecito di beni culturali. I tesori sono stati recuperati nel corso di una serie di interventi mirati a contrastare il traffico dei tombaroli.

A Cosenza, presso la Sala Leone di Palazzo Arnone, si è conclusa oggi, mercoledì 15 aprile 2026, una rilevante operazione di tutela culturale che ha portato alla consegna di 46 reperti archeologici al Direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari. Il recupero di questi beni, dotati di un valore storico, economico e culturale straordinario, è il risultato dell’indagine internazionale denominata ACHEI, coordinata dalla Procura della di Crotone e portata avanti dai Carabinieri del Nucleo TPC di Cosenza. L’evento istituzionale ha la partecipazione del Prefetto di Cosenza e del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, insieme a diverse autorità civili, militari e religiose della provincia e della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caccia ai tombaroli: 46 tesori archeologici tornano in Italia Notizie correlate Leggi anche: Caccia ai tesori nascosti. La più antica casa d’aste Caccia ai tesori nascosti con la più antica casa d’asteArezzo, 6 aprile 2026 – Un’occasione per riscoprire il valore nascosto tra le mura di casa.