In Sicilia, è stato destinato un fondo di 250 mila euro destinato all’acquisto di protesi oncologiche, con l’obiettivo di fornire assistenza alle donne affette da tumori o alopecia. La somma rappresenta un intervento concreto per sostenere il benessere delle pazienti durante il percorso di cura. La decisione riguarda esclusivamente il supporto alle donne in trattamento e non coinvolge altri aspetti delle cure oncologiche.

Un impegno di 250 mila euro è stato stanziato per garantire il supporto alle donne siciliane colpite da tumori o alopecia attraverso l'acquisto di protesi oncologiche. La misura, che vede le ASP locali come beneficiarie dirette del contributo, è stata resa operativa tramite il decreto DRS 483 del 17 aprile 2026, dando seguito a una normativa promossa dal Movimento 5 Stelle presso l'ARS. Dignità e diritti: il percorso legislativo per le pazienti siciliane Il sostegno economico destinato all'acqui .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, 250 mila euro per le protesi oncologiche: torna la dignità

Notizie correlate

La guerra fa crollare i prezzi di alcuni voli: 250 euro per le Maldive, meno care di Sicilia e SardegnaCrollano i prezzi dei biglietti aerei verso le mete esotiche: -28% per volare alle Maldive ad agosto, 200 euro per atterrare alle Seychelles a giugno.

Disabilità, dalla Regione 40 mila euro all'Ausl di Parma per l’acquisto di protesi e ausiliDestinatari dei contributi persone tra i 10 e i 64 anni con amputazioni o gravi disabilità motorie, ecco come partecipare ai bandi per avere il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Promozione del turismo in Sicilia, firmata una convenzione per una campagna di comunicazione; Parrucche oncologiche, dalla Regione Siciliana 250 mila euro alle ASP; Parrucche oncologiche, assegna 250 mila euro alle Asp. Di Paola: Lottiamo da anni per dare diritti alle donne affette da tali patologie; Contributo affitti, fino a tremila euro per le famiglie in difficoltà: chi ha diritto e come fare.

Parrucche oncologiche, assegna 250 mila euro alle Asp. Di Paola: Lottiamo da anni per dare diritti alle donne affette da tali patologieContributo regionale di 250 mila euro alle ASP siciliane per supportare l'acquisto di parrucche oncologiche per le donne affette da patologie tumorali e alopecia. sanitainsicilia.it

Alle Asp siciliane 250 mila euro per contributi per parrucche a malate di tumore con la legge nata dalle donne di GelaAnche per il 2026 le donne siciliane in trattamento chemioterapico per patologia tumorale o che soffrono di alopecia per altre patologie potranno accedere al contributo regionale per l’acquisto di una ... lasicilia.it

"Per chi non mi conosce , sono Flavia . Una volontaria che si trova in Sicilia in provincia di Ragusa, in una delle realtà più difficili . Da quando sono piccola raccolgo animali per le strade, i più bisognosi quelli che non vuole nessuno e che dovevano essere sop - facebook.com facebook

Il presidente della #RegioneSiciliana @RenatoSchifani ha ricevuto questa mattina a Palazzo d'Orléans @TardinoAnnalisa, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Palermo #Sicili x.com