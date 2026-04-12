La guerra fa crollare i prezzi di alcuni voli | 250 euro per le Maldive meno care di Sicilia e Sardegna
I costi dei voli verso alcune destinazioni esotiche sono diminuiti notevolmente nelle ultime settimane. I prezzi per le Maldive sono scesi del 28% rispetto allo scorso anno, con tariffe di circa 250 euro per voli ad agosto. Anche le Seychelles registrano un calo di circa 200 euro per i voli di giugno. Questi cali rendono più accessibili alcune mete che in passato risultavano più costose, soprattutto rispetto a Sicilia e Sardegna.
Crollano i prezzi dei biglietti aerei verso le mete esotiche: -28% per volare alle Maldive ad agosto, 200 euro per atterrare alle Seychelles a giugno.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il caro carburante fa crollare i prezzi dei voli, andare in aereo dall'Italia alle Maldive costa 250 euroMentre la crisi in Medio Oriente e l’incertezza sui carburanti spaventano i mercati, il settore del turismo registra un fenomeno inaspettato.
Voli per le Maldive a 250 euro, 197 per le Seychelles e 370 per il Giappone: i prezzi per la crisi e le dateLa crisi in Medio Oriente può essere la migliore alleata di chi cerca un'occasione per i viaggi futuri verso una destinazione estera o una meta...