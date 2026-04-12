La guerra fa crollare i prezzi di alcuni voli | 250 euro per le Maldive meno care di Sicilia e Sardegna

I costi dei voli verso alcune destinazioni esotiche sono diminuiti notevolmente nelle ultime settimane. I prezzi per le Maldive sono scesi del 28% rispetto allo scorso anno, con tariffe di circa 250 euro per voli ad agosto. Anche le Seychelles registrano un calo di circa 200 euro per i voli di giugno. Questi cali rendono più accessibili alcune mete che in passato risultavano più costose, soprattutto rispetto a Sicilia e Sardegna.