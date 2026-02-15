Sicilia | Fondi regionali sbloccano 17 milioni di euro per assistenza disabili gravissimi e salda arretrati
La Regione Sicilia ha deciso di sbloccare 17 milioni di euro per aiutare le persone con disabilità gravissime, dopo mesi di attese e ritardi nei pagamenti. La somma, resa disponibile a gennaio 2026, permetterà di coprire anche gli arretrati accumulati negli ultimi mesi. Questa decisione mira a garantire assistenza immediata a circa 15 famiglie che da tempo aspettavano un aiuto concreto.
Sicilia: Oltre 17 Milioni di Euro per Sostenere le Disabilità Gravissime. La Regione Sicilia ha destinato 17 milioni di euro a gennaio 2026 per garantire il sostegno economico a 15.882 persone con disabilità gravissima. L’intervento copre il beneficio economico del mese e salda gli arretrati per i nuovi beneficiari riconosciuti dalle Aziende Sanitarie Provinciali (Asp) siciliane, un passo cruciale per ridurre i tempi di attesa e garantire un’assistenza più tempestiva. Un Intervento Tempestivo per le Fragilità. L’impegno finanziario, attuato attraverso il “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza”, è stato promosso dall’assessorato regionale alla Famiglia e alle politiche sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu
Oltre 17 milioni per i disabili gravissimi, Schifani: "Sostegno a chi vive situazioni di grande fragilità"
Il governo ha stanziato oltre 17 milioni di euro per le persone con disabilità gravissima in Sicilia.
