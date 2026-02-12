Oltre 17 milioni per i disabili gravissimi Schifani | Sostegno a chi vive situazioni di grande fragilità

Il governo ha stanziato oltre 17 milioni di euro per le persone con disabilità gravissima in Sicilia. La cifra serve a pagare il beneficio relativo a gennaio e il budget aggiuntivo per saldare gli arretrati dei nuovi soggetti riconosciuti. La notizia è stata comunicata dalle Asp locali. Schifani ha sottolineato l’impegno a sostenere chi vive in situazioni di grande fragilità.

Oltre 17 milioni di euro in favore delle persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico relativo allo scorso gennaio e del budget aggiuntivo per il saldo degli arretrati per i nuovi soggetti riconosciuti, il cui elenco è stato comunicato dalle Asp siciliane.

