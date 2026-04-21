21 04 – Dl Sicurezza alt di Mattarella – Giro di escort nei locali della movida milanese – Vaccini in 50 anni salvate milioni di vite

Nella giornata del 21 aprile, il presidente della Repubblica ha messo un veto sul disegno di legge sulla sicurezza, portando alla cancellazione dell’emendamento riguardante i rimpatri. Nel frattempo, si è diffusa la notizia di un giro di escort in alcuni locali della movida milanese. In ambito sanitario, si ricorda che in cinquant’anni le campagne di vaccinazione hanno salvato milioni di vite. La discussione sul decreto prosegue, con la terza lettura prevista in Senato.

Home > Podcast > 2104 – Dl Sicurezza, alt di Mattarella – Giro di escort nei locali della movida milanese – Vaccini, in 50 anni salvate milioni di vite Dl Sicurezza, dopo l’alt di Mattarella salta l’emendamento sui rimpatri: si va verso la terza lettura in Senato. Giro di escort nei locali della movida milanese, anche calciatori fra i clienti. Quattro arresti e sequestri per 1,2 milioni di euro. In 50 anni i vaccini hanno salvato 150 milioni di vite, ma la copertura resta fragile. 2104 – Dl Sicurezza, alt di Mattarella – Giro di escort nei locali della movida milanese – Vaccini, in 50 anni salvate milioni di vite New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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