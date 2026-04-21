Siamo andati in giardino e c’era questa cesta con 13 persone sedute lì a guardarci | mongolfiera costretta all’atterraggio d’emergenza finisce in una villetta lo choc dei padroni di casa

Da ilfattoquotidiano.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mongolfiera ha effettuato un atterraggio d’emergenza in una zona residenziale, finendo in un cortile di una villetta. A bordo c’erano 13 persone, che sono state trovate sedute in una cesta, mentre osservavano la scena. I proprietari di casa, presenti al momento, hanno riferito di aver visto la cesta e le persone sedute all’interno, alcune delle quali si sono fatte immediatamente aiutare. La vicenda è avvenuta in un normale sabato mattina, con il rumore della televisione a fare da sottofondo.

Un normale sabato mattina, una villetta tranquilla e il rumore familiare della televisione in sottofondo. Poi, all’improvviso, il cielo decide di “bussare alla porta di casa”. E a farlo non è un temporale, ma una mongolfiera. È quanto accaduto a Temecula, California, USA, dove una mongolfiera con a bordo 13 persone è stata costretta a un atterraggio d’emergenza. direttamente nel giardino di una casa privata. Una scena talmente insolita da sembrare costruita, e invece assolutamente reale. Il proprietario dell’abitazione, Hunter Perrin, ha raccontato a NBC NEWS di essersi trovato davanti a qualcosa di completamente inatteso: mentre era comodamente in casa a guardare la tv, la sua routine è stata interrotta da una presenza decisamente fuori contesto nel giardino.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Mongolfiera perde quota e finisce in un giardino privato, la sorpresa del proprietario di casa:...

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