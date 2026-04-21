Siamo andati in giardino e c’era questa cesta con 13 persone sedute lì a guardarci | mongolfiera costretta all’atterraggio d’emergenza finisce in una villetta lo choc dei padroni di casa

Una mongolfiera ha effettuato un atterraggio d’emergenza in una zona residenziale, finendo in un cortile di una villetta. A bordo c’erano 13 persone, che sono state trovate sedute in una cesta, mentre osservavano la scena. I proprietari di casa, presenti al momento, hanno riferito di aver visto la cesta e le persone sedute all’interno, alcune delle quali si sono fatte immediatamente aiutare. La vicenda è avvenuta in un normale sabato mattina, con il rumore della televisione a fare da sottofondo.

Un normale sabato mattina, una villetta tranquilla e il rumore familiare della televisione in sottofondo. Poi, all’improvviso, il cielo decide di “bussare alla porta di casa”. E a farlo non è un temporale, ma una mongolfiera. È quanto accaduto a Temecula, California, USA, dove una mongolfiera con a bordo 13 persone è stata costretta a un atterraggio d’emergenza. direttamente nel giardino di una casa privata. Una scena talmente insolita da sembrare costruita, e invece assolutamente reale. Il proprietario dell’abitazione, Hunter Perrin, ha raccontato a NBC NEWS di essersi trovato davanti a qualcosa di completamente inatteso: mentre era comodamente in casa a guardare la tv, la sua routine è stata interrotta da una presenza decisamente fuori contesto nel giardino.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Siamo andati in giardino e c’era questa cesta con 13 persone, sedute lì a guardarci”: mongolfiera costretta all’atterraggio d’emergenza finisce in una villetta, lo choc dei padroni di casa Mongolfiera perde quota e finisce in un giardino privato, la sorpresa del proprietario di casa:... Notizie correlate Usa, mongolfiera con 13 passeggeri atterra nel giardino di una casa in CaliforniaUn pallone aerostatico con 13 persone a bordo è atterrato sabato scorso nel giardino di una casa a Temecula, California, sorprendendo completamente... Atterraggio d'emergenza all'aeroporto Marco Polo: fumo in cabina sull'aereo Air France 566 con 168 persone a bordoVENEZIA - Allarme all'aeroporto Marco Polo di Venezia per il fumo che si è sprigionato nella cabina de un aereo Air France (volo Air France 566) con... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: LE STORIE DI SCUOLA VIVA, L'IC BUCCINO RACCONTA IL FIORIRE DI UN PAESAGGIO EDUCATIVO; Street Art Firenze: murale di Exit Enter con i bambini del Piedibus al giardino di Viale Nenni; Bimbo punto da un ago di siringa ai giardini: paura e polemiche sul degrado del parco; Il giardino vandalizzato, adesso basta. Mongolfiera perde quota e finisce in un giardino privato, la sorpresa del proprietario di casa: «Stavo guardando la tv»Una mongolfiera con a bordo 13 persone ha effettuato un atterraggio di emergenza nel giardino di una villetta. La scena surreale si è verificata a Temecula (California), sabato ... leggo.it Roma Capitale. . #INFORoMA WEB TV - ROMA TI OFFRE: Da San Sisto a Piazza di Spagna: torna la primavera delle azalee Un rito che da oltre settant’anni celebra la primavera romana. Siamo andati al Semenzaio di San Sisto per raccontare il lavoro d - facebook.com facebook