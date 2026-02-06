Atterraggio d' emergenza all' aeroporto Marco Polo | fumo in cabina sull' aereo Air France 566 con 168 persone a bordo
Un volo Air France con 168 persone a bordo ha dovuto fare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Improvvisamente, i passeggeri hanno visto del fumo uscire dalla cabina, scatenando il panico. L’aereo è stato messo in sicurezza e tutti sono stati fatti scendere in fretta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. Nessuno si è fatto male. La causa del fumo è ancora da chiarire.
VENEZIA - Allarme all'aeroporto Marco Polo di Venezia per il fumo che si è sprigionato nella cabina de un aereo Air France (volo Air France 566) con 168 persone a bordo. Il volo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Approfondimenti su Marco Polo
Emergenza per fumo dalla cabina, volo da Tessera con 168 passeggeri
Allarme bomba e paura a bordo di un aereo della Turkish Airlines: atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Barcellona per un falso allarme bomba. La causa era un sms sospetto
Un volo della Turkish Airlines, proveniente da Istanbul e diretto a Barcellona, ha effettuato un atterraggio di emergenza a causa di un falso allarme bomba.
Ultime notizie su Marco Polo
Argomenti discussi: Passeggero tocca il sedere di una ragazza 16enne in volo: aereo costretto ad atterraggio d'emergenza; Vance arriva a Malpensa, i veicoli di scorta; Finisce il carburante sull'aereo, panico a bordo, il pilota dichiara l'emergenza; Atterraggio di emergenza Easyjet.
Volo Tap rientra ad Amburgo: atterraggio d'emergenza senza feritiUn volo Tap Air Portugal diretto a Lisbona (TAP56DT) con 103 persone a bordo è dovuto rientrare all’aeroporto di Amburgo nel pomeriggio di ieri per un guasto tecnico. L’aereo Embraer 190, decollato in ... avionews.it
Occuparono la pista di atterraggio dopo volo dirottato: scattano tre denunceIdentificati i responsabili della protesta all'aeroporto di Brindisi dopo l'atterraggio d'emergenza di due voli WizzAir, diretti a Tirana. La rivolta, scoppiata nella notte del 7 gennaio, aveva coinvo ... brindisireport.it
Complimenti che terrò nel cuore per sempre. #SusannaEgri, la Marco Polo della danza, cento anni di splendore e giovinezza interiore #SplendidaCornice x.com
L’Istituto Marco Polo di Bari ha voluto celebrarlo con un torneo di pallavolo, in omaggio alla sua passione per lo sport facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.