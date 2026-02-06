Atterraggio d' emergenza all' aeroporto Marco Polo | fumo in cabina sull' aereo Air France 566 con 168 persone a bordo

Un volo Air France con 168 persone a bordo ha dovuto fare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Improvvisamente, i passeggeri hanno visto del fumo uscire dalla cabina, scatenando il panico. L’aereo è stato messo in sicurezza e tutti sono stati fatti scendere in fretta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. Nessuno si è fatto male. La causa del fumo è ancora da chiarire.

