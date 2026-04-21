Tra circa dodici mesi si terranno le prossime elezioni politiche, ma il centrodestra non ha ancora perso la partita. Recentemente, il referendum ha evidenziato delle difficoltà per l’alleanza di forze di governo, anche se questo non implica un abbandono della corsa elettorale futura. La posizione del centrodestra rimane stabile, e il quadro politico si prepara a un futuro diverso rispetto a quello emerso nel referendum.

Il centrodestra è in crisi? No, ha perso il referendum non le elezioni che arriveranno tra più di un anno, in uno scenario diverso. Ci sono molti illusi a sinistra e non pochi pessimisti a destra, ma la maggioranza ha ottenuto stabilità finanziaria, credibilità sui mercati, occupazione a 24 milioni, Pil in linea con l’UE e sopra FranciaGermania. Dopo l’affermazione del No nel referendum, Meloni ha fatto una scelta strategica chiara: niente rimpasto di governo, per capitalizzare la continuità e il prossimo record di durata dell’esecutivo, sostituire altri ministri (dopo le dimissioni di Santanchè e Delmastro) è impossibile senza passare per il Quirinale e un bis.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Si vota tra un anno e il centrodestra non ha già perso

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