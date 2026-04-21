Si rifiuta di farsi identificare a un controllo | 60enne condannato a pagare

Un uomo di 60 anni è stato condannato dopo aver rifiutato di mostrare i documenti durante un controllo della Polizia municipale. L’episodio è avvenuto nel capoluogo e la condanna è stata emessa oggi. La vicenda riguarda il rifiuto di identificarsi, comportamento che ha portato alla sanzione. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi del rifiuto o sulle circostanze precise dell’intervento.

Un 60enne del capoluogo è stato condannato nella giornata odierna per non aver presentato i propri documenti a due agenti della Polizia municipale di Benevento. I fatti risalgono al febbraio 2024 mentre gli agenti effettuavano un servizio serale nell’ambito di un controllo di polizia stradale avvenuto a Porta Rufina. L’uomo difeso dall’avvocato Fabio Russo si sarebbe rifiutato di esibire i documenti richiesti da qui la denuncia degli agenti. Questa mattina al termine dell’udienza presieduta dal giudice Pezza, l’uomo è stato condannato ad una sanzione amministrativa. Concussione, 26 pagine di memoria e file audio: Santamaria attende il. Scomparso da un mese nel Casertano, Vincenzo trovato morto dentro un.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Si rifiuta di farsi identificare a un controllo: 60enne condannato a pagare AI DramaTop Wanted Criminal Reborn as a 9-Year-Old After Lightning Strike! Helps Detective Siste! Notizie correlate Si rifiuta di farsi identificare e aggredisce gli agenti: portato in Questura tenta di strangolare un poliziottoUn controllo di routine si trasforma in pochi minuti in un episodio di violenza con tanto di arresto. Rifiuta di farsi identificare e minaccia la polizia, 28enne straniero arrestatoGli accertamenti della polizia scientifica hanno permesso di scoprire che, in passato, l'uomo aveva commesso diversi reati contro il patrimonio e in... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Si rifiuta di farsi identificare e aggredisce gli agenti: portato in Questura tenta di strangolare un poliziotto; Per diventare un bambino vero; Maturità, La griglia di valutazione ministeriale non mi piace e vi spiego perché. INTERVISTA a Cristina Agazzi; La coscienza di Amodei. Katzmaier rifiuta di farsi fotografare con la sciatrice russa: protesta sul podio alle ParalimpiadiScoppia il caso sul podio durante la cerimonia di premiazione per la gara sprint di sci di fondo alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026: la sciatrice tedesca Linn Kazmaier e il suo accompagnatore ... fanpage.it Roma. Una docente del Liceo #Aristofane si rifiuta di chiamare al maschile una studentessa. L'alunna la insulta e viene sospesa. La #CGIL attacca la professoressa. La dirigente annuncia la #CarrieraAlias per il 24 aprile. La #scuola ideologizzata premia chi i x.com Dopo l’eliminazione dal Mondiale, il tecnico originario del Vibonese rifiuta il rinnovo. Ma i colloqui proseguono: incontro decisivo a breve mentre l’allenatore valuta nuove sfide, anche in Serie A, dopo la sfortunata esperienza a Napoli - facebook.com facebook