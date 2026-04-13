Si rifiuta di farsi identificare e aggredisce gli agenti | portato in Questura tenta di strangolare un poliziotto

Durante un controllo di routine, un uomo si è rifiutato di fornire i propri dati e ha aggredito gli agenti. Trasportato in Questura, ha tentato di strangolare un poliziotto. L’episodio si è concluso con l’arresto dell’uomo.

Un controllo di routine si trasforma in pochi minuti in un episodio di violenza con tanto di arresto. È accaduto nel pomeriggio di domenica (12 aprile) a Rimini, dove un uomo ha aggredito gli agenti dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, arrivando a tentare di strangolare un.🔗 Leggi su Riminitoday.it Rifiuta di farsi identificare e minaccia la polizia, 28enne straniero arrestatoGli accertamenti della polizia scientifica hanno permesso di scoprire che, in passato, l'uomo aveva commesso diversi reati contro il patrimonio e in... Leggi anche: Ubriaco e in possesso di un coltello, rifiuta di farsi identificare. Denunciato