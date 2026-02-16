Rifiuta di farsi identificare e minaccia la polizia 28enne straniero arrestato

Un uomo di 28 anni, straniero, ha rifiutato di mostrarsi e ha minacciato gli agenti durante un controllo in via Dusmet, vicino al parcheggio Borsellino, e ha anche danneggiato una vettura della polizia. L'uomo ha cercato di scappare, ma è stato subito fermato dagli agenti che hanno chiamato rinforzi. Durante l’intervento, ha opposto resistenza e si è rifiutato di dare i documenti, tentando di ostacolare le operazioni di identificazione. Il suo comportamento ha portato all’arresto per resistenza e danneggiamento.

Gli accertamenti della polizia scientifica hanno permesso di scoprire che, in passato, l'uomo aveva commesso diversi reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti La polizia ha arrestato un 28enne straniero, che, nei giorni scorsi, si è opposto a un controllo, in via Dusmet, nei pressi del parcheggio Borsellino, minacciando gli agenti e danneggiando la volante. Alla richiesta di fornire i documenti per una verifica di routine, l'uomo ha cominciato a urlare e a inveire contro i poliziotti, proferendo frasi sconnesse. L'esaltato ha poi minacciato i poliziotti, sostenendo di far intervenire un legale per farli arrestare.