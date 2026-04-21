Si divincola dal vigilante e lascia il supermercato con la merce rubata ma lo trovano i carabinieri

Un individuo ha tentato di allontanarsi da un supermercato con della merce non pagata, cercando di divincolarsi da un vigilante. Nonostante la resistenza, è stato fermato dai carabinieri poco dopo e arrestato. L'uomo aveva cercato di scappare con la merce rubata, ma è stato intercettato e fermato dalle forze dell'ordine.

Lo avrebbero scoperto mentre cercava di allontanarsi con della merce non pagata e con la forza si sarebbe liberato del vigilante, ma alla fine è finito comunque in manette. Il tutto ha avuto luogo nel pomeriggio di lunedì 20 aprile, quando i carabinieri della stazione di San Massimo, in sinergia.🔗 Leggi su Veronasera.it

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