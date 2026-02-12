Con coltello e merce rubata denunciato dai carabinieri

I carabinieri di Lugo hanno arrestato un uomo che, armato di coltello, aveva tentato di rubare merce da un negozio. I militari, durante un pattugliamento serale e notturno, hanno notato il soggetto aggirarsi con fare sospetto e, insospettiti, lo hanno fermato. Alla perquisizione, hanno trovato la merce rubata e l’arma, che è stata sequestrata. L’uomo è stato denunciato per furto e porto di arma. I controlli intensificati nel fine settimana hanno portato a risultati concreti, con più

Lo scorso week-end i carabinieri della Compagnia di Lugo hanno rinforzato i controlli, soprattutto in orari serali e notturni per prevenire reati contro il patrimonio, in particolare furti in abitazione e negli esercizi commerciali. Nell'arco delle 72 ore comprese tra venerdì e domenica, sono state impiegate 55 pattuglie con oltre 110 militari. In totale sono stati controllati 122 veicoli e identificate circa 160 persone: un controllo capillare del territorio che ha consentito di effettuare oltre 100 posti di controllo nelle diverse ore del giorno e della notte. Anche la centrale operativa ha ricevuto diverse decine di chiamate con 19 attivazioni per interventi in abitazioni di cittadini per esigenze diverse.

