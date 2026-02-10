Si cerca un operaio-aiuto meccanico per azienda di Ortona | l' annuncio del Centro per l' impiego

Questa mattina il Centro per l’impiego di Ortona ha pubblicato un annuncio per trovare un operaio-aiuto meccanico. L’azienda locale ha bisogno di assumere una persona per un ruolo che richiede competenze pratiche e disponibilità. Chi è interessato può presentare domanda attraverso i canali ufficiali del centro.

Il Centro per l'impiego di Ortona ricerca, per conto di un'azienda locale, un operaio-aiuto meccanico.Le attività previsto sono aiuto meccanico, riparare attrezzi agricoli (motoseghe, decespugliatori, forbici elettriche, tosaerba,.). Si richiede esperienza nel settore e possesso della patente.

