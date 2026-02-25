Fisco rata in scadenza il 28 febbraio per la rottamazione quater | si può pagare fino al 9 marzo

Agenzia delle Entrate Riscossione ricorda il termine di versamento sia per i contribuenti in regola sia per i riammessi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Rottamazione quater, nuova scadenza a febbraio per chi ha saltato una rata

Rottamazione quater, 9 dicembre ultimo giorno per pagare la rata

Rottamazione-quater, prossima rata in scadenza il 28 febbraio: chi deve pagare e comeLa scadenza per il pagamento dei carichi pendenti. Non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Come pagare gli importi ... corriere.it

Rottamazione-quater, è tempo di pagamento: il 28 febbraio scade l’11º rataIn considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno comunque ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 marzo 2026 ... italiaoggi.it

NIENTE RIAMMISSIONE ALLA QUATER Si è tentato fino ad oggi in commissione di far votare un emendamento volto a riammettere alla quater a tutti coloro che avevano saltato la rata di novembre ma nulla di fatto - facebook.com facebook