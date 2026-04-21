Si arrampica per toccare i genitali del Biancone come sfida per addio al nubilato

Una donna ha tentato di toccare i genitali di un animale protetto durante un addio al nubilato, tentando di portare a termine una sfida prematrimoniale. L'episodio si è verificato in un'area naturale, dove la donna si è arrampicata per raggiungere l'animale. La sua azione è stata interrotta e ha portato alla denuncia da parte delle autorità competenti.

Voleva portare a termine una “challenge” prematrimoniale arrivando a toccare le parti intime del “Biancone”, ma la sua bravata si è conclusa con una denuncia. Protagonista una 28enne straniera che sabato pomeriggio è entrata nella fontana del Nettuno in piazza Signoria, scavalcando l’inferriata e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Addio al nubilato, il viaggio ha sostituito la festa: quanto spendono gli italiani e dove vanno davveroL’addio al nubilato ha progressivamente abbandonato la dimensione circoscritta della serata per trasformarsi in un formato molto più articolato e... Si arrampica e cade, intervento del Soccorso alpino a FerentilloSul posto sono stati inviati una squadra del Sasu, l’elisoccorso del 118, con a bordo medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del soccorso... Panoramica sull’argomento Si parla di: Si arrampica sul Biancone per una sfida prematrimoniale, denunciata; Si arrampica sulla Fontana del Nettuno a Firenze e provoca danni per 5mila euro.