Si arrampica e cade intervento del Soccorso alpino a Ferentillo

Poco prima delle 12 di oggi, le squadre del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria sono intervenute a Ferentillo per soccorrere un climber che si era infortunato cadendo mentre stava arrampicando sulla via Freesby, nel settore Balcone della falesia. L'intervento è stato avviato dopo la segnalazione inviata dalla centrale operativa regionale 118. La vittima è stata raggiunta e assistita dai soccorritori sul posto.

Sul posto sono stati inviati una squadra del Sasu, l'elisoccorso del 118, con a bordo medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del soccorso alpino, nonché personale sanitario del 118 intervenuto via terra. Raggiunto l'infortunato, i soccorritori hanno provveduto a prestare le prime cure sanitarie e successivamente alla sua immobilizzazione e stabilizzazione sulla barella spinale in dotazione all'elicottero. Il recupero del climber è avvenuto mediante verricello dell'elicottero. Una volta a bordo, il paziente è stato trasportato all'ospedale di Terni per le cure del caso.

