Negli ultimi anni, gli italiani preferiscono organizzare viaggi piuttosto che feste tradizionali per l’addio al nubilato. Le spese medie sono aumentate e le destinazioni più richieste includono località di mare e città d’arte. I partecipanti si spostano spesso in gruppo, optando per pacchetti turistici che comprendono alloggio e attività. Questa tendenza evidenzia un cambiamento rispetto alle celebrazioni più semplici e domestiche del passato.

L’addio al nubilato ha progressivamente abbandonato la dimensione circoscritta della serata per trasformarsi in un formato molto più articolato e riconoscibile, ovvero un vero e proprio viaggio breve ma intensivo, capace di concentrare in pochi giorni esperienze, socialità e una costruzione narrativa condivisa che, sempre più spesso, finisce per diventare centrale quanto — se non più — del matrimonio stesso. I numeri confermano con chiarezza questa evoluzione: in media gli italiani partecipano a circa tre addii al nubilato nel corso della vita e, soprattutto, mostrano una crescente disponibilità a spostarsi e a investire cifre significative pur di rendere l’esperienza memorabile, segnando così un passaggio netto da una logica di consumo immediato a una di investimento emotivo e relazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Addio al nubilato, il viaggio ha sostituito la festa: quanto spendono gli italiani e dove vanno davvero

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