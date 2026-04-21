Recentemente si è diffusa la notizia della nascita di un bambino attribuita a un noto rapper, il quale avrebbe avuto un legame sentimentale con una donna. La donna in questione si chiama Laura Maisano, ex fidanzata del cantante. La coppia si è frequentata per diversi anni e la notizia della nascita del bambino ha generato attenzione sui media. Non sono state fornite ulteriori informazioni riguardo alla data di nascita o ai dettagli dell’evento.

Quando diventiamo fan di un personaggio famoso è facile interessarsi alla sua vita privata oltre che alla sua carriera. E le piattaforme social, in questo, ci facilitano notevolmente il lavoro. Molto spesso, infatti, è proprio sui social che cantanti, attori e celebrità decidono di raccontarsi senza filtri, mostrando ai propri follower il bello e il brutto della fama e della loro vita privata. Anche Shiva, rapper milanese che ha avuto un enorme successo di pubblico nonostante i suoi problemi con la giustizia, utilizza spesso i suoi canali social per comunicare notizie riguardanti la sua vita, come ad esempio quelle circa la sua paternità. Shiva papà tris: l’annuncio su Instagram.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Shiva diventato papà: chi è Laura Maisano, l’ex fidanzata del rapper

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Si parla di: Shiva ha degli auricolari particolari con le foto dei figli.

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