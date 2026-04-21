La vita privata di Shiva | la storia finita con Laura Maisano la relazione con Michelle Fois e i tre figli

Shiva ha avuto una relazione con Laura Maisano dal 2023 al 2025, dalla quale sono nati due figli, Draco e Atlas. A due mesi dalla nascita di Atlas, è venuto al mondo Ethan, frutto di una relazione successiva con Michelle Fois. La sua vita privata ha visto diverse storie e cambiamenti, con coinvolgimenti che hanno portato alla nascita di tre figli in tempi ravvicinati.

Shiva è stato fidanzato dal 2023 al 2025 con Laura Maisano da cui ha avuto i figli Draco e Atlas. Due mesi dopo Atlas è nato Ethan, avuto dalla relazione con Michelle Fois.🔗 Leggi su Fanpage.it

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