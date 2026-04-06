Dopo alcune settimane di silenzio, Angelica Montini è stata vista di nuovo in pubblico. La sua presenza è stata segnalata in un evento locale, accompagnata da alcune persone conosciute. Non sono stati divulgati dettagli sulla sua attività o motivazioni di questa uscita. La sua assenza era stata commentata dai media in relazione ai recenti gossip legati a Fedez.

Che fine ha fatto Angelica Montini dopo i gossip su Fedez? Dopo mesi di assenza, è tornata a mostrarsi in pubblico: ecco dove e con chi. Che fine ha fatto Angelica Montini? È la domanda che, negli ultimi tempi, è tornata a circolare con insistenza sui social dopo il caso mediatico che l’ha coinvolta insieme a Fedez. Dopo diversi mesi lontana dalla scena pubblica e dai riflettori, è riapparsa in un contesto pubblico che ha immediatamente catturato l’attenzione. Nel periodo in cui Angelica Montini era al centro dell’attenzione mediatica legata a Fedez, le indiscrezioni non si limitarono a semplici voci di corridoio. Secondo quanto rilanciato... 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Angelica Montini, che fine ha fatto oggi dopo il gossip con Fedez

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Il gesto di Angelica Montini che riapre la storia con Fedez proprio a San Valentino: il video che ha fatto impazzire il webAngelica Montini torna sotto i riflettori per un video pubblicato e poi rimosso su TikTok, nel quale utilizza come sottofondo musicale una canzone di...

Fedez parla di Angelica, la sua amante durante il matrimonio con Chiara Ferragni nel suo libro

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Il nome di Angelica Montini era già finito al centro del gossip per la sua relazione durata a lungo con Fedez facebook