Il gesto di Angelica Montini che riapre la storia con Fedez proprio a San Valentino | il video che ha fatto impazzire il web

Angelica Montini ha riacceso le voci sulla loro relazione dopo aver pubblicato un video su TikTok, poi rimosso, in cui balla ascoltando una canzone di Fedez. La ragazza ha scelto di condividere il momento proprio in occasione di San Valentino, attirando l’attenzione dei follower e alimentando le speculazioni sulla loro storia. La clip, che mostrava Montini mentre si muoveva al ritmo della musica, ha rapidamente fatto il giro del web, creando reazioni contrastanti tra chi pensa a un segnale di riavvicinamento e chi crede si tratti solo di un gesto casual.

Angelica Montini torna sotto i riflettori per un video pubblicato e poi rimosso su TikTok, nel quale utilizza come sottofondo musicale una canzone di Fedez. La scelta del brano, con versi come “ Mi hai detto che mi amavi ma era solo un pretesto ” e “ Pensavo fosse amore invece eri solo una escort ”, ha subito attirato l’attenzione degli utenti, alimentando ipotesi su riferimenti diretti alla loro passata frequentazione. Il gesto arriva dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sul rapporto tra i due e coincide con il giorno di San Valentino, intensificando le speculazioni sul significato del contenuto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

