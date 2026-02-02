Truffa due anziane per migliaia di euro | finisce in carcere caccia al complice

Sabato scorso i carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni, accusato di aver truffato due anziane per migliaia di euro. Ora si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La polizia sta cercando il suo possibile complice.

Sabato scorso i carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari, con l'applicazione del “braccialetto elettronico”, nei confronti di un 37enne accusato di truffa aggravata in concorso. Successivamente, si sarebbe presentato presso le abitazioni come incaricato per la riscossione. L'attività investigativa, supportata dai fotogrammi degli impianti di videosorveglianza attivi sui luoghi dei fatti, dalla perquisizione effettuata, dalle denunce-querele sporte dalle vittime e dal riconoscimento del truffatore, da parte delle stesse, ha consentito di far emergere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Truffa Anziane

Ultime notizie su Truffa Anziane

