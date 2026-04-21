Sfida accesa Le Torri vincono il Palio delle Rocche

Nella 56ª edizione del Palio delle Rocche di Guazzino, sono state Le Torri a conquistare la vittoria. La finale si è svolta recentemente, con le diverse squadre che si sono sfidate per ottenere il titolo. I partecipanti hanno dato il massimo in questa competizione, arrivando a un confronto che ha coinvolto gli spettatori presenti. La vittoria è stata assegnata alla squadra che ha prevalso sugli avversari durante la sfida conclusiva.

Palio delle Rocche di Guazzino: sono Le Torri ad aggiudicarsi l’edizione numero 56. Finale emozionante quello di domenica pomeriggio con la vittoria di un soffio su La Fontana per la gioia della contrada, guidata dal presidente Alessandro Dringoli, che ha conquistato il palio dipinto dall’artista locale Jasmine Baccheschi. Per Le Torri si tratta del diciottesimo successo nel Palio (l’ultimo era del 2023), "agganciata" La Fontana nell’albo d’oro. La Casaccia, che non vince dal 2019, resta la più titolata (21). Le Torri vincono per merito dei due corridori, Edoardo Pinsuti e Sebastiano Brandini e del lanciere Virginia Violi, bravissima a centrare gli anelli e prima donna a trionfare nella corsa delle bighe di Guazzino.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sfida accesa, Le Torri vincono il Palio delle Rocche Notizie correlate Palio delle Rocche di Guazzino. Domani va in scena la sfida finaleContinuano le serate di festa a Guazzino in attesa della giornata più attesa, quella di domani, con l’atto finale dell’edizione n. Leggi anche: Palio delle Rocche . Pronte le tre contrade Contenuti e approfondimenti Si parla di: Sfida accesa, Le Torri vincono il Palio delle Rocche; Ultima giornata, la Chemiba punta tutto sull’accesso ai playoff. Sfida accesa, Le Torri vincono il Palio delle RocchePalio delle Rocche di Guazzino: sono Le Torri ad aggiudicarsi l’edizione numero 56. Finale emozionante quello di domenica pomeriggio ... lanazione.it