Settore giovanile L’Under 17 a valanga sul Foggia Nove gol e testa della classifica

Nella partita di settore giovanile, l’Under 17 ha battuto il Foggia con un punteggio di 9-1, conquistando così la prima posizione in classifica. La squadra ha segnato nove reti, mantenendo saldo il primato nel campionato. La vittoria è stata ottenuta con un largo margine di gol, consolidando il ruolo di testa della classifica per i giovani biancorossi.

A suon di gol (9-1) contro il Foggia i giovani biancorossi dell’Under 17 mantengono il primo posto in classifica. La squadra guidata dal duo Anelli–Gambini ha mantenuto la giusta concentrazione, non sottovalutando il testa-coda ed indirizzando il match a proprio favore sin dall’avvio. Dal 14’ minuto del primo tempo inizia un dominio netto sul campo e parte una goleada avviata da Ciappi. Poi si scatena Raffaelli, che in un minuto mette a segno due reti. Al termine della partita saranno 4 i gol realizzati dal numero 10 biancorosso. In rete anche Iachini. Uno sfortunato episodio in area di rigore perugina concede il penalty al Foggia, firmato da Ricucci, che chiude la prima frazione di gioco sul 4 -1.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Settore giovanile. L’Under 17 a valanga sul Foggia. Nove gol e testa della classifica Notizie correlate Leggi anche: Settore giovanile. L’Under 17 vince in rimonta. E si prende la vetta della classifica Settore Giovanile Inter, il derby non porta punti ai nerazzurri: anche l’Under 17 perde di misura. I risultati e la classifica, le ultimedi Fabio ZaccariaSettore Giovanile Inter, weekend di sconfitte per i nerazzurri: Under 15 e 16 cadono col Milan, l’Under 17 con l’Atalanta. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Settore giovanile. L’Under 17 a valanga sul Foggia. Nove gol e testa della classifica; Grande stagione per l'Olympic Morbegno; Settore Giovanile | I risultati del week-end 18-19 aprile 2026; Settore Giovanile: il programma delle gare. Settore giovanile. L’Under 17 a valanga sul Foggia. Nove gol e testa della classificaA suon di gol (9-1) contro il Foggia i giovani biancorossi dell’Under 17 mantengono il primo posto in classiica. lanazione.it Settore Giovanile, solo soddisfazioni: l’Under 18 ne fa cinque. Super poker dell’U17L'U15 si impone contro il Frosinone, è 2-0. Convocazione per il Derby Primavera per il giovane classe 2010 Guaglianone ... ilromanista.eu Zambra Scuola Calcio & Settore Giovanile “Un luogo sicuro dove far crescere i bambini” #giocoimparocrescoemidiverto #zambracalcio #empoliacademy #questoeilmioclub #scuolacalciozambra - facebook.com facebook Il Legnano Basket e tutto il settore giovanile, porge le più sentite condoglianze al proprio atleta Alessio Ortenzi per la scomparsa del padre Stefano I funerali saranno lunedì 13/04 alle ore 10:00 presso la Chiesa dei Santi Martiri a Legnano. x.com