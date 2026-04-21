Durante la Settimana mondiale delle vaccinazioni, l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e l’Università di Pisa hanno aperto gli hub dedicati alle vaccinazioni con accesso libero. L’iniziativa mira a incentivare la copertura vaccinale tra la popolazione, offrendo opportunità di immunizzazione gratuite presso i punti di somministrazione. L’apertura degli hub si svolge in diversi giorni della settimana, coinvolgendo cittadini di tutte le età.

PISA – In occasione della Settimana mondiale delle vaccinazioni lanciata dall’Oms, l’ Azienda Usl Toscana nord ovest e l’ u niversità di Pisa uniscono le forze per promuovere la profilassi come scudo per la salute pubblica. Per agevolare la cittadinanza, le istituzioni hanno organizzato una rete di aperture straordinarie dei centri vaccinali sul territorio: sarà possibile accedere liberamente e senza appuntamento, portando con sé solo documento d’identità e tessera sanitaria. L’iniziativa vedrà l’impiego sul campo dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Ateneo. Un coinvolgimento che riflette la visione della prorettrice Enza Pellecchia: “La salute e il benessere non sono servizi accessori, ma parte integrante dell’esperienza universitaria”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Settimana delle vaccinazioni: Asl e Università di Pisa aprono gli hub ad accesso libero

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