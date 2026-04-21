Settimana corta nelle scuole di Udine | cambia tutto anche per bus e orari

Nelle scuole superiori di Udine si sta considerando l’introduzione di una settimana scolastica ridotta, con lezioni che si svolgono dal lunedì al venerdì e il sabato libero. La decisione sta portando a modifiche anche negli orari dei mezzi pubblici, che potrebbero adeguarsi ai nuovi orari delle scuole. La proposta viene valutata da diverse istituzioni scolastiche della città, senza ancora aver avuto un’annuncio ufficiale.

La direzione è tracciata: sempre più scuole superiori di Udine stanno valutando il passaggio alla settimana corta, con lezioni dal lunedì al venerdì e stop al sabato. Un cambiamento che, però, non riguarda solo la didattica, ma impone una revisione complessiva degli orari, soprattutto per quanto.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Vado volentieri nelle scuole e la Settimana dell’Otium a Carmagnola ha avuto un programma di tutto rispettoDa più di cinquant’anni a questa parte nelle scuole superiori a marzo si conclude la stagione delle “autogestioni studentesche”. Leggi anche: Scuola, si cambia: settimana corta dal prossimo anno in tutti gli istituti superiori Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Settimana corta nelle scuole di Udine: cambia tutto anche per bus e orari; Settimana corta nelle scuole cremonesi, presidi contrari: Non risolve i problemi; Scuola, settimana corta in vista: sciopero 20 aprile e chiusura con la festa del 25; Settimana corta a scuola, si ipotizzano tre tavoli di lavoro territoriali. Settimana corta scuola 2026/2027, addio al sabato: novità e cosa prevede davvero la normativaNegli ultimi mesi si è tornato a parlare con insistenza della cosiddetta settimana corta nelle scuole italiane, spesso accompagnata dall’idea che il ... ilsipontino.net Settimana corta nelle scuole cremonesi, presidi contrari: Non risolve i problemiUn modo per alleggerire il sovraffollamento dei mezzi di trasporto e ridurre il peso economico delle bollette. Sono queste ... cremonaoggi.it Settimana corta luminosa e pervasa dall'appuntamento mensile con Casa Sentimiento! Vi aspettiamo tutta la settimana tranne il 25 che prendiamo un bel respiro di LIBERTÀ che non rinunciamo mai a festeggiare. Il 23 torna Giulia Agnello con il laboratorio di c - facebook.com facebook Settimana corta e orari ridotti, l’esperimento per cambiare il lavoro #SkyInsider x.com