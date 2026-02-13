Il Ministero dell'Istruzione ha deciso di introdurre la settimana corta nelle scuole superiori, a causa delle richieste di studenti e genitori. A partire dal prossimo anno, gli studenti frequenteranno le lezioni cinque giorni su sei, riducendo così le giornate di presenza in classe. La decisione mira a migliorare il benessere degli studenti e a favorire momenti di recupero e studio individuale. Gli istituti stanno già preparando il nuovo calendario scolastico e le modalità di organizzazione.

FERMO - Studenti a scuola cinque giorni su sei. Il prossimo anno scolastico partirà la settimana corta per le lezioni: ormai è deciso, e gli istituti scolastici iniziano a confrontarsi per i dettagli operativi per partire già il prossimo mese di settembre. La questione è organizzativa, come sottolineano due degli istituti superiori (Itt Montani e Ipsia Ricci) che già hanno introdotto la settimana breve ormai da diversi anni. «L’organizzazione è complessa – sottolinea la dirigente del Montani, Stefania Scatasta – ma ormai tutto è entrato a regime e funziona a dovere». Stesso discorso per l’Ipsia Ostilio Ricci, come spiega la preside Annamaria Bernardini: «Siamo stati la prima scuola ad attivarla. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Scuola, si cambia: settimana corta dal prossimo anno in tutti gli istituti superiori

