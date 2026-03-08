Nelle scuole superiori di Carmagnola, da oltre cinquant’anni, si conclude a marzo la stagione delle “autogestioni studentesche”. Recentemente, si è svolta la Settimana dell’Otium, un evento che ha attirato l’attenzione della comunità. La partecipazione degli studenti e il coinvolgimento delle scuole hanno caratterizzato questa iniziativa, che ha previsto un programma ricco di attività e incontri.

Da più di cinquant’anni a questa parte nelle scuole superiori a marzo si conclude la stagione delle “autogestioni studentesche”. Una tradizione ereditata dalla stagione post ’68 –l’autogestione come modo per testimoniare la volontàpossibilità di costruire saperi e apprendimenti con contenuti e didattiche alternative; insomma “la scuola che vorremmo” – e poi trasformatasi in un rito dalle declinazioni più svariate. La carica di contestazione si è persa nel tempo, l’autogestione è diventata una tradizione che ogni istituto organizza in base alle sue disponibilità, cambia nel tempo non fosse altro che perché una parte degli autogestori di un tempo sono diventati i docenti e i dirigenti scolastici di oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vado volentieri nelle scuole e la Settimana dell’Otium a Carmagnola ha avuto un programma di tutto rispetto

Bruno Fernandes: «Lo United mi avrebbe volentieri venduto ma non ha avuto il coraggio. Oggi la lealtà non è più valore»In un'intervista a Canal 11: «Io sono sempre disponibile, poi vedi giocatori che non danno lo stesso valore al club e che non lo difendono come fai...

Stanziati 9 milioni di euro per educazione al rispetto e contrasto violenza di genere nelle scuole. Fondi a comuni e INDIRE per attività nelle secondarie. È nella Manovra 2026Il Parlamento ha approvato definitivamente la legge di bilancio che introduce nuovi stanziamenti destinati all’educazione affettiva e al contrasto...

Contenuti utili per approfondire Vado volentieri.

Argomenti discussi: Blog | Vado volentieri nelle scuole e la Settimana dell'Otium a Carmagnola ha avuto un programma di tutto rispetto; Scuole, Benedetti scrive a Massucco.

Scuole, Benedetti scrive a MassuccoScuole di Sestri Levante, il presidente del consiglio comunale Benedetti scrive al capogruppo di opposizione Massucco ... radioaldebaran.it