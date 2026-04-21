Sette denunce per molestie medico del lavoro resta ai domiciliari

Un medico del lavoro residente in Trentino si trova ai domiciliari dopo essere stato denunciato da sette pazienti per molestie. Le accuse riguardano comportamenti inappropriati durante le visite di controllo. Le denunce sono state presentate nel corso delle ultime settimane e la procura ha deciso di mantenere il medico sotto restrizioni domiciliari mentre prosegue l’indagine. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale e le associazioni professionali.

Resterà agli arresti domiciliari il medico del lavoro residente in Trentino sospettato di aver molestato più pazienti. La conferma di tale misura cautelare è una decisione del giudice per le indagini preliminari Gianmarco Giua che nei giorni scorsi, nelle aule del Tribunale di Trento, ha respinto.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Violenze sessuali durante le visite, medico del lavoro agli arresti domiciliariROMA, 14 APR – Un medico del lavoro è agli arresti domiciliari per violenza sessuale nei confronti di una pluralità di vittime in esecuzione di... Trento, medico del lavoro agli arresti domiciliari: è accusato di abusi sessuali su alcune pazientiAvrebbe abusato di alcune pazienti durante le visite mediche: con questa accusa è stato arrestato nelle scorse ore dai Nas di Trento un medico del...