violenze sessuali durante le visite medico del lavoro agli arresti domiciliari

Un medico del lavoro è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di aver commesso violenze sessuali durante visite mediche. La procura ha contestato al professionista il reato di violenza sessuale aggravata dall'abuso dei poteri o della propria posizione. L'indagine è ancora in corso e le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire l'accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione nel settore sanitario e tra le associazioni di tutela dei lavoratori.

ROMA, 14 APR – Un medico del lavoro è agli arresti domiciliari per violenza sessuale nei confronti di una pluralità di vittime in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip di Trento su richiesta della procura. L’indagine condotta dai carabinieri del Nas, su delega dei pm, è partita dalla denuncia di una donna che aveva riferito di aver subito atti a sfondo sessuale, non compatibili né giustificabili da atti medici, durante la visita di medicina del lavoro. “Numerose” donne, ascoltate dai Nas, hanno fornito “ampio riscontro, con dettagli pienamente concordanti”. Sono stati gli stessi carabinieri a eseguire l’ ordinanza di custodia cautelare domiciliare nei confronti del medico a cui viene contestato il reato di violenza sessuale aggravata dall’abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti al suo ruolo di pubblico ufficiale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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