Sesso sul bus e autista aggredita | i provvedimenti della giunta per la sicurezza a bordo dei mezzi

La giunta ha annunciato nuovi provvedimenti per rafforzare la sicurezza sui mezzi pubblici dopo un episodio di aggressione nei confronti di un’autista. L’incidente si è verificato quando l’autista ha rimproverato una coppia sorpresa durante un rapporto orale su un bus. In seguito a questo episodio, sono state adottate misure per prevenire situazioni simili e tutelare il personale che lavora a bordo dei mezzi pubblici.

Aumenta l'attenzione sulla sicurezza sui mezzi, dopo l'episodio dell'autista aggredita per aver rimproverato una coppia sorpresa sul bus durante un rapporto orale.Il fatto, accaduto nella mattinata di domenica 12 aprile, ha suscitato scalpore: uno dei due, un ragazzo di 25 anni, ha dato in.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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