Autista aggredita sul bus La rabbia dei sindacati | Chiudere il posto guida

Un’autista di autobus è stata vittima di un’aggressione durante il servizio, portando i sindacati a chiedere la chiusura del posto di guida. La notizia ha suscitato immediatamente reazioni di protesta e richieste di intervento, mentre si moltiplicano le preoccupazioni sul rischio crescente per il personale che lavora a bordo dei mezzi pubblici. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi simili registrati negli ultimi mesi.

L’ennesima aggressione ai danni di un’autista di autobus fa salire nuovamente il grido d’allarme dei sindacati. La richiesta dei settori trasporti di Cgil, Cisl e Uil è quella di dotare i mezzi pubblici di "chiusure tali per cui non ci possa essere contatto fisico tra utenti e conducenti". Prima di entrare nel merito delle istanze dei rappresentanti dei lavoratori, è però necessario fare un passo indietro per ripercorrere gli istanti di violenza vissuti nelle prime ore del mattino di martedì. Sono circa le 7.15 e siamo sulla corriera della linea 356 che arriva da Malalbergo, nel Bolognese. All’altezza di Chiesuol del Fosso, il bus accosta a una fermata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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