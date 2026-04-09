Sfrattopoli a Pesaro gli indagati | Mai chiesto sesso in cambio di favori Poi scena muta dal Gip di Franchini e Trotta

A Pesaro, alcuni degli indagati nell'inchiesta sugli sfratti hanno scelto di non partecipare all'interrogatorio, ma di fornire dichiarazioni spontanee per negare le accuse. Il gip Franchini e Trotta ha deciso di non ascoltarli, lasciando in sospeso ulteriori chiarimenti. L'indagine riguarda presunti episodi di abuso di potere legati a pratiche di sfratto e comportamenti illeciti, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli ufficiali.

PESARO Inchiesta sfratti, non si sono sottoposti a interrogatorio, ma hanno rilasciato spontanee dichiarazioni per respingere le accuse. Ieri davanti al Gip erano fissati gli interrogatori di garanzia per il dirigente Unep Gennaro Franchini, 65 anni, e il funzionario Amedeo Trotta, 61 anni, finiti ai domiciliari con le accuse di tentata concussione, rifiuto di atti d'ufficio e, nei confronti di Trotta, anche di falso in atto pubblico. Il silenzio del dirigente Franchini era supportato dagli avvocati Enrico Cipriani e Andrea Casula: «Si è avvalso della facoltà di non rispondere – fanno sapere i legali – ha rilasciato spontanee dichiarazioni con cui ha respinto ogni accusa, la tesi del presunto sistema e dei presunti favori sessuali. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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𝐏𝐞𝐬𝐚𝐫𝐨 - 𝐒𝐟𝐫𝐚𝐭𝐭𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢, 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐧𝐢 𝐞 𝐓𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚: "𝐓𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞" Servizio di Thomas Delbianco - facebook.com facebook