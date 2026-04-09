Sfrattopoli a Pesaro gli indagati | Mai chiesto sesso in cambio di favori Poi scena muta dal Gip di Franchini e Trotta

Da corriereadriatico.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pesaro, alcuni degli indagati nell'inchiesta sugli sfratti hanno scelto di non partecipare all'interrogatorio, ma di fornire dichiarazioni spontanee per negare le accuse. Il gip Franchini e Trotta ha deciso di non ascoltarli, lasciando in sospeso ulteriori chiarimenti. L'indagine riguarda presunti episodi di abuso di potere legati a pratiche di sfratto e comportamenti illeciti, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli ufficiali.

PESARO Inchiesta sfratti, non si sono sottoposti a interrogatorio, ma hanno rilasciato spontanee dichiarazioni per respingere le accuse. Ieri davanti al Gip erano fissati gli interrogatori di garanzia per il dirigente Unep Gennaro Franchini, 65 anni, e il funzionario Amedeo Trotta, 61 anni, finiti ai domiciliari con le accuse di tentata concussione, rifiuto di atti d'ufficio e, nei confronti di Trotta, anche di falso in atto pubblico. Il silenzio del dirigente Franchini era supportato dagli avvocati Enrico Cipriani e Andrea Casula: «Si è avvalso della facoltà di non rispondere – fanno sapere i legali – ha rilasciato spontanee dichiarazioni con cui ha respinto ogni accusa, la tesi del presunto sistema e dei presunti favori sessuali. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - Sfrattopoli a Pesaro, gli indagati: «Mai chiesto sesso in cambio di favori». Poi scena muta dal Gip di Franchini e Trotta

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