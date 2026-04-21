Sessa Aurunca fermato 19enne | indagini su omicidio e occultamento di cadavere

Da puntomagazine.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sessa Aurunca è stato fermato un giovane di 19 anni, in relazione alla scomparsa di un ragazzo di 20 anni. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto il corpo della vittima e stanno conducendo indagini che riguardano un possibile omicidio e l’occultamento del cadavere. La vicenda è al centro dell’attenzione delle autorità, che stanno verificando i dettagli della vicenda.

Sessa Aurunca, fermato 19enne: trovato il corpo del 20enne scomparso, indagini su omicidio e occultamento di cadavere. Nella notte odierna, in Sessa Aurunca (CE), i Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, all’esito di articolata attività d’indagine coordinata da questa Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto del Pubblico Ministero, nei confronti di un 19enne, residente nella frazione San Castrese del Comune di Sessa Aurunca. Il predetto è gravemente indiziato — sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari dei reati di omicidio e occultamento di cadavere in danno di Iannitti Vincenzo, 20enne del luogo, la cui scomparsa era stata denunciata dalla madre in data 19 marzo u.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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