Sessa Aurunca fermato 19enne | indagini su omicidio e occultamento di cadavere

A Sessa Aurunca è stato fermato un giovane di 19 anni, in relazione alla scomparsa di un ragazzo di 20 anni. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto il corpo della vittima e stanno conducendo indagini che riguardano un possibile omicidio e l’occultamento del cadavere. La vicenda è al centro dell’attenzione delle autorità, che stanno verificando i dettagli della vicenda.

Sessa Aurunca, fermato 19enne: trovato il corpo del 20enne scomparso, indagini su omicidio e occultamento di cadavere. Nella notte odierna, in Sessa Aurunca (CE), i Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, all’esito di articolata attività d’indagine coordinata da questa Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto del Pubblico Ministero, nei confronti di un 19enne, residente nella frazione San Castrese del Comune di Sessa Aurunca. Il predetto è gravemente indiziato — sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari dei reati di omicidio e occultamento di cadavere in danno di Iannitti Vincenzo, 20enne del luogo, la cui scomparsa era stata denunciata dalla madre in data 19 marzo u.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sessa Aurunca, fermato 19enne: indagini su omicidio e occultamento di cadavere Notizie correlate Leggi anche: Mara Favro, stop all’inchiesta: archiviate le indagini per omicidio e occultamento di cadavere Leggi anche: Mara Favro, stop all’inchiesta: archiviate le indagini per omicidio e occultamento di cadavere Altri aggiornamenti Temi più discussi: Caserta, trovato morto Vincenzo Iannitti a Sessa Aurunca. Era scomparso a marzo. Fermato un sospettato; Scomparsa di Vincenzo Iannitti, il 19 aprile una fiaccolata a San Castrese per tenere alta l’attenzione; SESSA AURUNCA – Ragazzo scomparso da un mese, Vincenzo trovato morto. Fermato dai carabinieri un giovane del posto; LA FIACCOLATA. Comunità si mobilita per Vincenzo Iannitti, il 20enne di cui non si hanno più notizie da un mese. Caserta, trovato morto Vincenzo Iannitti a Sessa Aurunca. Era scomparso a marzo. Fermato un sospettatoUn corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un immobile in ristrutturazione nel Casertano. La scoperta è avvenuta nella serata di ieri in un locale interrato di un'abitazione situa ... fanpage.it Sessa Aurunca, scomparso a marzo, trovato morto il giovane Vincenzo Iannitti: un sospettato in casermaÈ stato trovato senza vita Vincenzo Iannitti, 20enne di Sessa Aurunca (Caserta) la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 18 marzo ... ilcrivello.it Del ragazzo di Sessa Aurunca non si avevano più notizie dal 18 marzo. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, nascosto in una cantina. La famiglia: “Non ci rassegneremo al silenzio” Leggi l'articolo #VincenzoIannitti facebook Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto ieri sera in un locale interrato di un'abitazione in corso di ristrutturazione di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca (Caserta). Si tratterebbe del corpo del 20enne Vincenzo Iannitti, di cui si er x.com