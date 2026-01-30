Mara Favro stop all’inchiesta | archiviate le indagini per omicidio e occultamento di cadavere

Il tribunale ha deciso di archiviare le indagini sulla morte di Mara Favro. Le autorità hanno chiuso il caso, che aveva portato all’ispezione dei resti trovati in Val di Susa tra l’7 e l’8 marzo 2024. La donna era scomparsa in quelle date, e ora si chiude il capitolo con questa decisione.

Il Tribunale decreta lo stop alle indagini per la morte di Mara Favro. Disposta l'archiviazione dell'inchiesta partita in seguito alla scomparsa della donna, avvenuta in Val di Susa tra il 7 e l'8 marzo 2024, e al ritrovamento dei resti. Erano indagati il datore di lavoro, Vincenzo Luca Milione, e l'ex collega Cosimo Esposto.

